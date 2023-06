Un Chapiteau d’été pour les centres sociaux d’Evry-Courcouronnes Pelouse du Complexe Sportif André Thoison Évry Évry Catégories d’Évènement: Essonne

Évry Un Chapiteau d’été pour les centres sociaux d’Evry-Courcouronnes Pelouse du Complexe Sportif André Thoison Évry, 24 juillet 2023, Évry. Un Chapiteau d’été pour les centres sociaux d’Evry-Courcouronnes 24 – 28 juillet Pelouse du Complexe Sportif André Thoison Le Cirque Ovale et les centres sociaux d’Evry-Courcouronnes font leur cirque sous le chapiteau d’été implanté au coeur du quartier des Epinettes et proposent :

Des Ateliers d’initiation aux arts du cirque • Un Stage de création suivi d’une restituion « Le Cabaret des familles » • Un Espace acrobatique en direction des jeunes • L’atelier Spectaculaire en direction de la petite enfance • Cabaret CéKOIDON La soirée des séniors • Une Soirée CinéChap Pelouse du Complexe Sportif André Thoison rue Charles Fourier 91000 Evry Évry 91000 Essonne Île-de-France 01 60 79 42 46 https://cirque-ovale.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Illustrations : Sébastien Lurcel / Graphisme : Céline Cardarelli

