Campus en fête Pelouse des Humanités Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Campus en fête Pelouse des Humanités, 13 octobre 2022, Villeurbanne. Campus en fête 13 et 15 octobre Pelouse des Humanités A l’occasion de la Fête de la science sur le campus LyonTech-la Doua, les rues s’animent ! Musique, animations, déambulations, restauration : un évènement scientifique… mais pas que. Pelouse des Humanités Pelouse des Humanités Croix-Luizet Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « http://bit.ly/fete-campus »}] Pour cette édition 2022 de la Fête de la science, le campus s’ouvre sur Villeurbanne Capitale Française de la culture. Scientifiques, artistes ou encore étudiants se mobilisent pour faire vivre le campus pendant la Fête de la science. Au programme, visites et ateliers scientifiques, conférences rencontres-débats, mais aussi spectacles de rue, ballades et expositions… Une rencontre avec les sciences dans un espace festif et ouvert à toutes et tous.

Toutes les informations sur : http://bit.ly/fete-campus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-13T13:00:00+02:00

2022-10-15T17:00:00+02:00 Université Claude Bernard Lyon 1

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Pelouse des Humanités Adresse Pelouse des Humanités Croix-Luizet Ville Villeurbanne lieuville Pelouse des Humanités Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Pelouse des Humanités Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Campus en fête Pelouse des Humanités 2022-10-13 was last modified: by Campus en fête Pelouse des Humanités Pelouse des Humanités 13 octobre 2022 Pelouse des Humanités Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon