Apér’Ô! Concert Pelouse de la salle des fêtes, 23 juin 2023, Saint-Pompain.

Saint-Pompain,Deux-Sèvres

Organisé par le comité des fêtes. Concert en plein air, buvette, petite restauration, esprit guinguette.

Renseignements : Facebook « Comité des fêtes de St-Pompain ».

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 . EUR.

Pelouse de la salle des fêtes

Saint-Pompain 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Organized by the festival committee. Concert in the open air, refreshment bar, small restaurant, guinguette spirit.

Information : Facebook » Comité des fêtes de St-Pompain »

Organizado por el comité del festival. Concierto al aire libre, bar de refrescos, pequeño catering, espíritu guinguette.

Para más información: Facebook » Comité des fêtes de St-Pompain »

Organisiert vom Festkomitee. Open-Air-Konzert, Getränkestand, kleine Speisen, Guinguette-Stimmung.

Informationen: Facebook « Comité des fêtes de St-Pompain » (Festkomitee von St-Pompain)

Mise à jour le 2023-05-21 par CC Val de Gâtine