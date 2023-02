PELOUSE BOWLING COUVENT DES CARMES, 24 mai 2023, BEAUVOIR EN ROYANS.

PELOUSE BOWLING COUVENT DES CARMES. Un spectacle à la date du 2023-05-24 à 20:00 (2023-05-24 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

LE DIAPASON (PLATESV-D-2019-000152) présente ce concert. Pelouse dessine un pont entre le rock indépendant et la chanson contemporaine. À l’image des compositions musicales, les textes de Xavier Machault naviguent entre récits noirs et accès surréalistes. Écho à notre monde fissuré et absurde, Pelouse n’a pas peur de nous mener vers des abîmes. Mais maniant l’art du décalage avec finesse, le trio ne tombe jamais dans le sérieux et le sinistre. Dans le fond comme dans la forme, Pelouse frôle joyeusement les limites du raisonnable. Après sa création en 2017 et un premier enregistrement remarqué (Inouïs du Printemps de Bourges, Région en Scène, compilation Deezer, Cuvée grenobloise…), Pelouse a sorti son tout nouvel album Bowling en septembre 2021 (Matcha – Le Grille-Pain/Inouïe Distribution).Réservation PMR: 04 76 38 89 84 Pelouse Pelouse

COUVENT DES CARMES BEAUVOIR EN ROYANS 1 Ancienne route de presles Isere

Réservation PMR: 04 76 38 89 84.

