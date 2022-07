Pelote Trophée Betzüla, 14 août 2022, .

Pelote Trophée Betzüla



2022-08-14 20:00:00 – 2022-08-14

20h première demi-finale : Bielle et Ducassou contre Etchegaray et Guichandut

21h deuxième demi-finale: Larralde et Lambert contre Waltary et Bilbao

