458 Bvd du Cami Salié Complexe de Pelote Pau Pyrénées-Atlantiques Complexe de Pelote 458 Bvd du Cami Salié

2022-07-15 21:00:00 – 2022-09-02

Complexe de Pelote 458 Bvd du Cami Salié

Pau

Pyrénées-Atlantiques 10 EUR CESTA PUNTA PAU CUP

Le tournoi se jouera tous les vendredis (Première partie à 20h) du 15 Juillet au 2 Septembre. 20 h – Première 1/2 Finale Master 1- Cesta Punta Pau Cup Pro

Complexe de Pelote 458 Bvd du Cami Salié Pau

