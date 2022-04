Pelote basque Trophée Arthur Pascual Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pelote basque Trophée Arthur Pascual
Fronton couvert Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz

2022-04-15 20:30:00

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Biarritz Biarritztarrak organise le Trophée Arthur Pascual, à Plaza Berri ( fronton couvert) tous les vendredis du 15 avril au 6 Mai.

Ce trophée International, opposera les meilleurs spécialistes de la Pala corta, discipline spectaculaire où la pelote atteint de très grandes vitesses.

Fronton couvert Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz

