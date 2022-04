Pelote basque Trophée Arthur Pascual Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: 64200

Biarritz

Pelote basque Trophée Arthur Pascual Biarritz, 6 mai 2022, Biarritz. Pelote basque Trophée Arthur Pascual Fronton couvert Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz

2022-05-06 – 2022-05-06 Fronton couvert Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch

Biarritz 64200 Biarritztarrak organise le Trophée Arthur Pascual, à Plaza Berri ( fronton couvert) tous les vendredis du 15 avril au 6 Mai.

Ce trophée International, opposera les meilleurs spécialistes de la Pala corta, discipline spectaculaire où la pelote atteint de très grandes vitesses.

Les 8 équipes engagées seront constituées des joueurs sélectionnés (France et Espagne) pour les prochains Championnats du Monde de pelote basque en octobre à Biarritz. Entrée gratuite Biarritztarrak organise le Trophée Arthur Pascual, à Plaza Berri ( fronton couvert) tous les vendredis du 15 avril au 6 Mai.

Ce trophée International, opposera les meilleurs spécialistes de la Pala corta, discipline spectaculaire où la pelote atteint de très grandes vitesses.

Les 8 équipes engagées seront constituées des joueurs sélectionnés (France et Espagne) pour les prochains Championnats du Monde de pelote basque en octobre à Biarritz. Entrée gratuite +33 5 59 22 37 10 Biarritztarrak organise le Trophée Arthur Pascual, à Plaza Berri ( fronton couvert) tous les vendredis du 15 avril au 6 Mai.

Ce trophée International, opposera les meilleurs spécialistes de la Pala corta, discipline spectaculaire où la pelote atteint de très grandes vitesses.

Les 8 équipes engagées seront constituées des joueurs sélectionnés (France et Espagne) pour les prochains Championnats du Monde de pelote basque en octobre à Biarritz. Entrée gratuite Biarritztarrak

Fronton couvert Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: 64200, Biarritz Autres Lieu Biarritz Adresse Fronton couvert Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Ville Biarritz lieuville Fronton couvert Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Departement 64200

Biarritz Biarritz 64200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biarritz/

Pelote basque Trophée Arthur Pascual Biarritz 2022-05-06 was last modified: by Pelote basque Trophée Arthur Pascual Biarritz Biarritz 6 mai 2022 64200 Biarritz

Biarritz 64200