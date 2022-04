PELOTE BASQUE Stade André Moga Bègles Catégories d’évènement: Bègles

De façon générale, au-delà des spécialités, le principe de la pelote basque est d’envoyer, directement ou après un rebond, la pelote contre un mur principal (le frontis) afin qu’elle retombe sur l’aire de jeu (la cancha). Le point s’achève lorsqu’une équipe commet une faute ou si elle ne parvient pas à relancer avant le deuxième rebond. **L’inscription au préalable est préférable.** _Cette animation CAP33 est accessible aux familles et aux personnes de plus de 15 ans._ **CONSIGNE POUR LA PRATIQUE :** * Utilisation de gel systématiquement pour accéder aux activités, * Une paire de chaussures propres et adaptées sera nécessaire pour la pratique des activités en salle. **Selon la météo, les activités sont susceptibles d’être annulées.**

Vous avez déjà vu un village basque sans fronton ? Dès l’enfance, ils jouent à la pelote à main nue, avec une pala, un chistera, ou un gant en cuir, selon la pratique. Alors, pourquoi ne pas essayer ? Stade André Moga Impasse Delphin Loche 33130 Bègles Gironde

