Pelote basque main nue et chistera Ondres, 10 août 2022, Ondres. Pelote basque main nue et chistera Place Richard Feuillet Complexe sportif Larrendart Ondres

2022-08-10 21:00:00 – 2022-08-10 23:00:00 Place Richard Feuillet Complexe sportif Larrendart

Ondres Landes Ondres 8 EUR Venir découvrir le sport traditionnel du sud-ouest : la pelote basque !

Pendant l’été, le club de pelote de Ondres vous invite à assister à deux parties de qualité : pelote basque à main nue (45′) et chistera (gant en osier-45′).

Rendez-vous à 20h45 au mur à gauche du complexe sportif Larrendart situé au centre-ville (les parties se déroulent en intérieur).

Les places sont assises, non numérotées. Entracte entre les deux parties.

En arrivant un peu avant 21h vous aurez l’occasion de voir des jeunes pelotaris jouer à la pala, une autre discipline de la pelote basque ! Billetterie (à partir de juin)

Vous pouvez retirer vos places à l’avance au guichet de l’office de tourisme (CB/chèques vacances acceptés) ou sur place le soir du spectacle (espèces/chèques).

Possibilité d’acheter vos billets en ligne. +33 5 59 45 19 19 Venir découvrir le sport traditionnel du sud-ouest : la pelote basque !

