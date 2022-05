Pelote basque main nue et chistera Ondres Ondres Catégories d’évènement: Landes

Ondres

Pelote basque main nue et chistera Ondres, 13 juillet 2022, Ondres. Pelote basque main nue et chistera Place Richard Feuillet Complexe sportif Larrendart Ondres

2022-07-13 21:00:00 – 2022-07-13 23:00:00 Place Richard Feuillet Complexe sportif Larrendart

Ondres Landes 8 EUR Profitez de cette finale de pelote basque à main nue ce soir à Ondres pour venir découvrir le sport traditionnel du sud-ouest !

Chaque mercredi soir pendant l’été, le club de pelote vous invite à assister à deux parties : pelote à main nue (45′) et chistera (gant en osier-45′).

Rendez-vous à 20h45 au mur à gauche du complexe sportif Larrendart situé au centre-ville (les parties se déroulent en intérieur).

Les places sont assises, non numérotées.

En arrivant un peu avant 21h vous aurez l’occasion de voir des jeunes pelotaris jouer à la pala, une autre discipline de la pelote basque ! Billetterie (à partir de juin)

Vous pouvez retirer vos places à l’avance au guichet de l’office de tourisme (CB/chèques vacances acceptés) ou sur place le soir du spectacle (espèces/chèques).

Place Richard Feuillet Complexe sportif Larrendart Ondres

