Vieux-Boucau-les-Bains Landes Vieux-Boucau-les-Bains 4 4 EUR En première partie, un groupe d’échassiers landais vous fera apprécier les richesses d’un spectacle de tradition landaise à travers la diversité de leurs chorégraphies. Puis, 2 équipes de 3 joueurs de pelote basque au grand chistera (grand gant d’osier) disputeront un match en 30 points.

Billetterie au guichet du fronton le jour du spectacle de 11h à 12h et à partir de 20h

+33 5 58 48 13 47

Billetterie au guichet du fronton le jour du spectacle de 11h à 12h et à partir de 20h Comité d’animation VxB

