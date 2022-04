Pelote basque à main nue sous réserve Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

Pelote basque à main nue sous réserve Saint-Jean-Pied-de-Port, 15 août 2022, Saint-Jean-Pied-de-Port. Pelote basque à main nue sous réserve Saint-Jean-Pied-de-Port

2022-08-15 – 2022-08-15

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques ©Pierre Carton Photographe

Saint-Jean-Pied-de-Port

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-Pied-de-Port Autres Lieu Saint-Jean-Pied-de-Port Adresse Ville Saint-Jean-Pied-de-Port lieuville Saint-Jean-Pied-de-Port Departement Pyrénées-Atlantiques

Pelote basque à main nue sous réserve Saint-Jean-Pied-de-Port 2022-08-15 was last modified: by Pelote basque à main nue sous réserve Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port 15 août 2022 Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-Pied-de-Port

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques