Pelote basque à main nue Saint-Jean-Pied-de-Port, 22 novembre 2021, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Pelote basque à main nue Saint-Jean-Pied-de-Port

2021-11-22 16:00:00 – 2021-11-22

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-Pied-de-Port

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans et 2 mois (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

©Pierre Carton Photographe

Saint-Jean-Pied-de-Port

