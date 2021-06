Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port 64220, Saint-Jean-Pied-de-Port Pelote basque à main nue Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port Catégories d’évènement: 64220

Saint-Jean-Pied-de-Port

Pelote basque à main nue Saint-Jean-Pied-de-Port, 7 juin 2021-7 juin 2021, Saint-Jean-Pied-de-Port. Pelote basque à main nue 2021-06-07 17:00:00 – 2021-06-07

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 0 0 EUR ETCHEVERRIA – B. LARRALDE contre OSPITAL – HARISMENDY. Partie en cinquante points (dans la tradition du Garat). ETCHEVERRIA – B. LARRALDE contre OSPITAL – HARISMENDY. Partie en cinquante points (dans la tradition du Garat). ETCHEVERRIA – B. LARRALDE contre OSPITAL – HARISMENDY. Partie en cinquante points (dans la tradition du Garat). ETCHEVERRIA – B. LARRALDE contre OSPITAL – HARISMENDY. Partie en cinquante points (dans la tradition du Garat). ©Pierre Carton Photographe

Détails Catégories d’évènement: 64220, Saint-Jean-Pied-de-Port Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Jean-Pied-de-Port Adresse Ville Saint-Jean-Pied-de-Port lieuville 43.16429#-1.23668