Laruns Laruns Laruns, Pyrénées-Atlantiques Pelote Basque à grand chistera Laruns Laruns Catégories d’évènement: Laruns

Pyrénées-Atlantiques

Pelote Basque à grand chistera Laruns, 11 août 2021-11 août 2021, Laruns. Pelote Basque à grand chistera 2021-08-11 – 2021-08-11

Laruns Pyrénées-Atlantiques Laruns Partie de pelote basque à grand chistera avec des champions de France.

Une bourriche sera proposée au profit de l’école de pelote de la Section Paloise. Partie de pelote basque à grand chistera avec des champions de France.

Une bourriche sera proposée au profit de l’école de pelote de la Section Paloise. +33 5 59 05 31 41 Partie de pelote basque à grand chistera avec des champions de France.

Une bourriche sera proposée au profit de l’école de pelote de la Section Paloise. Partie de pelote basque à grand chistera avec des champions de France.

Une bourriche sera proposée au profit de l’école de pelote de la Section Paloise. OTLA dernière mise à jour : 2021-06-16 par OT Laruns

Détails Catégories d’évènement: Laruns, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Laruns Adresse Ville Laruns lieuville 42.98764#-0.42627