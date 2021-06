Biarritz Biarritz Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Pelote Basque à Grand Chistera Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Pelote Basque à Grand Chistera Biarritz, 12 août 2021-12 août 2021, Biarritz. Pelote Basque à Grand Chistera 2021-08-12 – 2021-08-12 Parc Mazon Avenue du Maréchal Joffre

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Trophée de la Ville de Biarritz (lever de rideau dès 20h15 avec l’école de pelote du Biarritz Athlétic Club) Trophée de la Ville de Biarritz (lever de rideau dès 20h15 avec l’école de pelote du Biarritz Athlétic Club) Trophée de la Ville de Biarritz (lever de rideau dès 20h15 avec l’école de pelote du Biarritz Athlétic Club) Trophée de la Ville de Biarritz (lever de rideau dès 20h15 avec l’école de pelote du Biarritz Athlétic Club)

Détails Catégories d’évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Biarritz Adresse Parc Mazon Avenue du Maréchal Joffre Ville Biarritz lieuville 43.47716#-1.56163