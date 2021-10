Biarritz Biarritz Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Pelote basque à cesta punta – Pro Tour Elite – Finale Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Pelote basque à cesta punta – Pro Tour Elite – Finale Biarritz, 4 novembre 2021, Biarritz. Pelote basque à cesta punta – Pro Tour Elite – Finale 2021-11-04 20:30:00 – 2021-11-04 Rue Cino del Duca Biarritz Jaï Alaï

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Compétition de pelote Cesta Punta, qui réunit les meilleurs joueurs français de la discipline sur 5 Jaï Alaï (Biarritz, Hossegor, Mauléon, Pau et Saint-Jean-de-Luz).

20h30 finale Pro B

