Pelote Basque

Pelote Basque, 9 juin 2022, . Pelote Basque

2022-06-09 18:00:00 – 2022-06-12 EUR 5 10 Masters Grand Dax

Jeudi 9

18h30 match de lever de rideau avec les jeunes joueurs landais.

19h30 1ère demi-finale – 5 €

21h repas animé par Gorka Robles et los Marinos del Passo. .

Vendredi 10

18h30 match de lever de rideau avec les jeunes joueurs landais.

19h30 2ème demi-finale – 5 €

21h Grand buffet basque animé par le groupe Patcha Mama.

Dimanche 12

10h match de lever de rideau avec les jeunes joueurs landais.

11h finale – 10 €

13h30 repas Paëlla animé par la banda Esperanza, Michel Etcheverry et son orchestre. Tournoi masters Grand Dax. Jeudi 9, vendredi 10 dès 18h30 et dimanche 12 dès 10h.

Chaque jour, matchs de pelote puis repas animé par groupe locaux. +33 7 87 94 17 99 Masters Grand Dax

13h30 repas Paëlla animé par la banda Esperanza, Michel Etcheverry et son orchestre.

