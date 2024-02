Pelote basque 100 ans de la Zaharrer Segi conférence l’histoire de la pelote à Baigorri Saint-Étienne-de-Baïgorry, vendredi 3 mai 2024.

Pelote basque 100 ans de la Zaharrer Segi conférence l’histoire de la pelote à Baigorri Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Cette conférence sera l’occasion de revenir sur l’histoire de la pelote dans la vallée de Baigorri. La première partie de la conférence proposera un parcours historique sur les lieux où se pratiquait la pelote à Baigorri, les figures de pilotari ayant marqué l’histoire de la pelote. Dans un second temps, il s’agira de retracer l’histoire du club de la Zaharrer Segi depuis sa création dans l’entre-deux-guerres, jusqu’à aujourd’hui en mettant en lumière les différentes périodes traversées, certains portraits de joueurs et dirigeants ayant marqué le club, les années fastes, les palmarès, les périodes de renouveau, etc.

Par Evelyne Mourguy Capelier, docteur en Etudes basques (Université Bordeaux Montaigne/IKER) et Argia Olçomendy, maitresse de conférences en Etudes basques (Université Bordeaux Montaigne/IKER). 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 19:00:00

fin : 2024-05-03

Salle Plaza Xoko

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine zaharrer.segi64@gmail.com

L’événement Pelote basque 100 ans de la Zaharrer Segi conférence l’histoire de la pelote à Baigorri Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2024-02-23 par Office de Tourisme Pays Basque