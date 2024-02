Pelote basque 100 ans de la Zaharrer Segi. Assemblée générale et repas Saint-Étienne-de-Baïgorry, dimanche 6 octobre 2024.

10 h 30 messe à l’église de Baigorri

12 h assemblée générale salle Plaza Xoko –

12 h 30 Vin d’honneur offert par la municipalité de Baigorri

13 h 30 Repas

Pour la petite histoire, depuis sa création, Baigorri et les Baigorriars ont occupé une placede choix dans l’histoire de l’association Pilotarien biltzarra. Cette association regroupe les champions, anciens champions et amis de la pelote basque, toutes disciplines confondues. En 1957, le premier Biltzar de la pelote basque est organisé à Baigorri, au trinquet Arcé. L’association Pilotarien biltzarra est alors créée, à l’initiative de M.Darricau docteur de Saint-Jean-de-Luz, entouré des plus grands

champions de l’époque, et parmi eux le Baigorriar M. Arcé.

En 1981, le Baigorriar Jean Haritschelhar, une figure importante de la pelote champion de France de rebot en 1943, Maire de Baigorry , a dirigé l’association durant 25 ans. .

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine zaharrer.segi64@gmail.com

