Pelo Malo – Cinélatino Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Pelo Malo – Cinélatino Médiathèque Grand M, 30 mars 2022, Toulouse. Pelo Malo – Cinélatino

Médiathèque Grand M, le mercredi 30 mars à 15:00

Dans le cadre du Focus 20 ans de Cinéma en Construction. Un enfant dans un quartier populaire de Caracas – le 23 de Enero, cité de toutes les révoltes et les révolutions – est confronté au racisme et aux préjugés quant à son identité sexuelle présumée, face aussi à sa mère et à sa grand-mère. Beau film sur le passage de l’enfance à l’adolescence, la révolte, le désir d’être aimé. Médiathèque Grand M Dans le cadre du Focus 20 ans de Cinéma en Construction. Un enfant dans un quartier populaire de Caracas – le 23 de Enero, cité de toutes les révoltes et les révolutions – est confronté au racisme et Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T15:00:00 2022-03-30T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Grand M Adresse 37, avenue de la Reynerie Ville Toulouse lieuville Médiathèque Grand M Toulouse

Médiathèque Grand M Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Pelo Malo – Cinélatino Médiathèque Grand M 2022-03-30 was last modified: by Pelo Malo – Cinélatino Médiathèque Grand M Médiathèque Grand M 30 mars 2022 Médiathèque Grand M Toulouse toulouse

Toulouse