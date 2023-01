Weekend de parents Pellevoisin Pellevoisin Catégories d’Évènement: Indre

Sur inscription avant le 15 février auprès de Virgine Barcelo

Un weekend ouvert à tout parent touché de près comme de loin par les conséquences de l’addictologie Pellevoisin Sanctuaire de Pellevoisin Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire Du samedi 4 mars (9h30) au dimanche 5 mars (15h) au sanctuaire de Pellevoisin Trois thèmes abordés pendant ce weekend de parents :

– Qu’est-ce que l’addiction, comment je me positionne en tant que parent ?

– Émotions et addiction

– Parents d’Addicts Anonymes

Avec également la présentation du film « Mon enfant chéri » de Nicolas Bourguoin par le réalisateur lui-même

