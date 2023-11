Marché de Noël Pellevoisin, 17 décembre 2023, Pellevoisin.

Pellevoisin,Indre

Marché de Noël organisé par la municipalité de Pellevoisin et le syndicat d’initiative.. Familles

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire



Christmas market organized by the municipality of Pellevoisin and the tourist office.

Mercado de Navidad organizado por el municipio de Pellevoisin y la oficina de turismo.

Weihnachtsmarkt, organisiert von der Gemeinde Pellevoisin und dem Fremdenverkehrsverein.

Mise à jour le 2023-11-16 par BERRY