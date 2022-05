Vide grenier Pellegrue Pellegrue Catégories d’évènement: Gironde

Pellegrue

Vide grenier Pellegrue, 29 septembre 2019 07:00, Pellegrue. Dimanche 29 septembre 2019, 07h00, 19h30 Sur place 2€ le m rousseillecathy@orange.fr, comitedanimationdelagrue1@orange.fr Fête des vendanges Vide grenier de la fête des vendanges Lieu : Pellegrue Date : 29/09/2019 Précision lieu : place du 8 mai 1945 Organisateur : Comité d’Animation de la Grue Type d’exposants : Professionnels & Particuliers Contact téléphone : 0631747838 Contact e-mail : comitedanimationdelagrue1@orange.fr Faites vous inscrire pour vos emplacements : 2€ le m Pour plus de renseignements en MP Restauration sur place toute la journée Pellegrue PELLEGRUE 33790 Pellegrue Gironde dimanche 29 septembre 2019 – 07h00 à 08h00

dimanche 29 septembre 2019 – 19h30 à 20h30

Détails Heure : 07:00 - 20:30 Catégories d’évènement: Gironde, Pellegrue Autres Lieu Pellegrue Adresse PELLEGRUE Ville Pellegrue lieuville Pellegrue Pellegrue Departement Gironde

Pellegrue Pellegrue Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pellegrue/

Vide grenier Pellegrue 2019-09-29 was last modified: by Vide grenier Pellegrue Pellegrue 29 septembre 2019 07:00 Pellegrue Pellegrue Pellegrue

Pellegrue Gironde