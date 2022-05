Fête des vendanges et fête foraine Pellegrue Pellegrue Catégories d’évènement: Gironde

Fête des vendanges et fête foraine Pellegrue, 27 septembre 2019 10:00, Pellegrue. 27 – 30 septembre 2019 Sur place aucuns comitedanimationdelagrue1@orange.fr Fête des vendanges et fête foraine Vendredi 27 septembre Tablée nocturne animée par Jimmy System Samedi 28 Septembre Toute la journée Jouets en bois Restauration sur place ( grillades, frites, sandwichs,…) Exposition photos Tracteurs anciens, motoculteurs anciens, voitures anciennes Tablée nocturne avec DJ Kayens et Dany Dimanche 29 Septembre Vide grenier Restauration sur place ( grillades, frites, sandwichs,…) Tablée nocturne Pellegrue PELLEGRUE 33790 Pellegrue Gironde vendredi 27 septembre 2019 – 10h00 à 11h00

