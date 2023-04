En volley vous Champ d’Eymet Nord, 11 juin 2023, Pellegrue.

Tournoi par équipe mixte de 4 joueurs. Réception des équipes à 9h30 au gymnase, début du tournoi 10h, repas sur place- nombreux lots à gagner.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . EUR.

Champ d’Eymet Nord Gymnase

Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Tournament by mixed team of 4 players. Reception of the teams at 9:30 am in the gymnasium, beginning of the tournament at 10 am, meal on the spot – many prizes to be won

Torneo por equipos mixtos de 4 jugadores. Recepción de los equipos a las 9h30 en el gimnasio, comienzo del torneo a las 10h, comida in situ – muchos premios a ganar

Turnier für gemischte Teams von 4 Spielern. Empfang der Mannschaften um 9:30 Uhr in der Sporthalle, Turnierbeginn 10 Uhr, Essen vor Ort – zahlreiche Preise zu gewinnen

Mise à jour le 2023-04-25 par OT du Pays Foyen