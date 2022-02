PELLÉAS ET MÉLISANDE Montpellier, 9 mars 2022, Montpellier.

PELLÉAS ET MÉLISANDE Montpellier

2022-03-09 19:00:00 – 2022-03-09 22:15:00

Montpellier Hérault

Ne manquez pas l’opéra « Pelléas et Mélisande » à l’Opéra Comédie !

Quand il découvre par hasard le drame symboliste de Maurice Maeterlinck, Debussy comprend qu’il a enfin trouvé le texte idéal. L’atemporalité des personnages et des lieux convient parfaitement à sa sensibilité de musicien qui saura créer son unique chef-d’oeuvre lyrique, atypique car affranchi des contraintes d’une intrigue conventionnelle. L’amour adultère bascule dans le quotidien tragique d’un triangle de somnambules ballotés par le destin – le prince Golaud, son jeune frère Pelléas et l’énigmatique Mélisande – figures indécises mues par une prosodie aussi transparente qu’une musique renonçant à dire. À la fois charnelle et mystérieuse, elle réussit le tour de force d’une subtile fusion entre poésie et musique tout en bouleversant les lois de l’harmonie.

Quelle étrange beauté émane de ce Pelléas ! Le chef Kirill Karabits et le metteur en scène Benjamin Lazar forment le duo idéal pour magnifier les audaces de ce drame tout autant que ses ineffables vérités.

Production Malmö Opera

Coproduction Badisches Staatstheater Karlsruhe, Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie.

En partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier

Durée : 3h15 avec entracte

Opéra en cinq actes, sur un livret de Maurice Maeterlinck,

créé le 30 avril 1902 à l’Opéra Comique de Paris

Chanté et surtitré en français

Pass sanitaire obligatoire

location.opera@oonm.fr +33 4 67 60 19 99

Montpellier

