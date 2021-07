Pélissanne Pélissanne Bouches-du-Rhône, Pélissanne Pélissanne en Fête Pélissanne Pélissanne Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Pélissanne

Pélissanne en Fête Pélissanne, 26 août 2021-26 août 2021, Pélissanne. Pélissanne en Fête 2021-08-26 – 2021-08-30

Pélissanne Bouches-du-Rhône Pélissanne Programme des festivités



Jeudi 26 août

19h – Apéritif des fêtes

Place Roux de Brignoles



Vendredi 27 août

21h – Soirée année 80-90

Place Roux de Brignoles



Samedi 28 août

21h-22h10 – Concert R VINTAGE

22h15 – 0h15 – Concert MICHAEL JONES

Avenue Général de GAULLE



Dimanche 29 août

11h – Abrivado et Roussataïo

Allée de Craponne

20h – Soirée Bodega

Arènes



Mardi 30 août

11h30 – Grand Aïoli (payant) Venez nombreux participer aux fêtes de Pélissanne

dernière mise à jour : 2021-07-20 par Office de Tourisme du Massif des Costes

