Visite commentée de l’église Saint-Maurice Pélissanne, 19 août 2023, Pélissanne.

Découvrez le temps d’une visite l’histoire de l’église de Pélissanne et les œuvres qui la décorent..

2023-08-19 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-19 11:30:00. .

Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the history of the church of Pélissanne and the works that decorate it.

Descubra la historia de la iglesia de Pélissanne y las obras que la decoran.

Entdecken Sie während eines Besuchs die Geschichte der Kirche von Pélissanne und die Werke, die sie schmücken.

