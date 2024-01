Randonnée accompagnée, étape Pélissanne -> Mallemort (Grande Randonnée vers Paris 2024) Pélissanne, samedi 10 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 09:00:00

fin : 2024-02-10

Venez participer au côté de la FFRandonnée des Bouches du Rhône à ce grand défi, sur 5, 20 ou 100 Km, comme vous en avez l’envie, la possibilité.

Par exemple, rejoignez l’étape Pélissanne – Mallemort le 10 février de 9h à 17h (21,6 km, Facile)

L’objectif de cette randonnée hors du commun ? Valoriser la pratique de la randonnée pédestre au travers d’une grande rando, partant des 6 coins de l’hexagone et convergeant vers Paris. Partie de Nice, la grande randonnée vers Paris traversera les Bouches-du-Rhône du 3 au 10 février.



Vous pouvez vous joindre en individuel, entre amis, en famille, au groupe de marcheurs qui se relaient de Nice jusqu’à Paris. Pour participer à cette grande aventure sur quelques kilomètres, RDV à Pélissanne le 10 février.



Un parcours de 21,6km, facile, accompagné par un membre de la fédération départementale de randonnée pédestre, qui vous mènera jusqu’à Mallemort à travers les chemins de randonnées.



Départ 9h00

Pélissanne, Parking de la Poste

GPS = 43,631021 5,154750



Pique-nique 12h30

au Belvédère de Venèrgues

GPS = 43,594114 5,255733



Arrivée fin d’après-midi

Mallemort, Place Raoul Coustet



Retrouvez le détail de chaque étape, itinéraire ci-dessous et sur MaRando, l’application gratuite et officielle de la FFRandonnée, en rentrant le mot clé « GRvP »



A prévoir Pique-nique sorti du sac, bonnes chaussures, eau.



Inscription Obligatoire pour chaque étape.



Transports Le retour vers votre point de départ peut se faire via les transports en commun, ou du co-voiturage à organiser entre vous.



Hébergement si vous participez à plusieurs étapes consécutives, des chambres d’hôtes ou hôtels sont disponibles dans les villes traversées.

Parking de la poste

Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



