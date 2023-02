Peletanque, 10 mars 2023, Saint-Pardoux-Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers.

Peletanque

Salle multi-activités, impasse du stade Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sevres

2023-03-10 – 2023-03-10

Saint-Pardoux-Soutiers

Deux-Sevres

Saint-Pardoux-Soutiers

EUR 18 Dans le cadre du soutien du mois dédié à la prévention et au dépistage du cancer colorectal “Mars bleu”, l’association Vivre en rose à St Pardoux-Soutiers organise une soirée Paletanque.

Boules et palets non fournis

2 parties de pétanque et 2 parties de palet.

Concours proposé pour 32 triplettes : 2 parties de palets + 2 parties de pétanque (planches à palet fournies)

Ouverture de la salle 19h30, début des jeux 20h45, inscription au préalable au 06 85 94 27 12 Peignon Anthony

Buvette et restauration sur place.

18€ la triplette

Un lot pour chaque participants

Visuel disponible sur la page Facebook de l’association

Tarifs : 18€

Dans le cadre du soutien du mois dédié à la prévention et au dépistage du cancer colorectal “Mars bleu”, l’association Vivre en rose à St Pardoux-Soutiers organise une soirée Paletanque.

Boules et palets non fournis

2 parties de pétanque et 2 parties de palet.

Concours proposé pour 32 triplettes : 2 parties de palets + 2 parties de pétanque (planches à palet fournies)

Ouverture de la salle 19h30, début des jeux 20h45, inscription au préalable au 06 85 94 27 12 Peignon Anthony

Buvette et restauration sur place.

18€ la triplette

Un lot pour chaque participants

Visuel disponible sur la page Facebook de l’association

Tarifs : 18€

+33 6 85 94 27 12 Association Vivre en Rose

Ass.Vivre en Rose

Saint-Pardoux-Soutiers

dernière mise à jour : 2023-02-13 par