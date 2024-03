Pèlerins : vivre l’esprit du chemin et l’hospitalité Maisons d’accueil – Centre Sainte Madeleine Vézelay, vendredi 21 juin 2024.

Les 22 et 23 juin 2024, les Fraternités monastiques de Jérusalem et l’hebdomadaire Le Pèlerin organisent un week-end à Vézelay (Yonne), sur la colline éternelle, pour découvrir, accueillir, donner, se mettre en marche. Et pour réfléchir sur l’esprit du chemin ; plus particulièrement, cette année, sur l’hospitalité. Ouvrir sa porte et son cœur !

Dans le programme :

– Marche aux alentours de Vézelay animée par Huberta Wiertsema et Arno Cuppen (du gîte L’Esprit du chemin), avec haltes et témoignage sur le projet franciscain à La Cordelle ; visite de l’église Saint-Jacques d’Asquins.

– Atelier d’écriture (avec itinérance des participants) animé par Marie-Hélène Tréheux.

– Spectacle « Le chemin des étoiles » par l’artiste pluridisciplinaire Raphaëlle Vincent, dans le narthex de la basilique. Séance de dédicaces et verre de l’amitié offert par l’Association des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle de la voie de Vézelay.

– Visite pérégrine de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay

Tarif : Hébergement (2 nuits) et nourriture (4 repas, du vendredi soir au dimanche midi inclus + petits-déjeuners) : 120 € en chambre seule et 100 € en chambre partagée à 2 ou 3.

+ 30 € pour la participation aux activités du week-end

[Pour ceux qui ne logent pas à l’hôtellerie, 15 € par repas.]

Renseignements et inscriptions : Secrétariat de l’hôtellerie : hotellerie@basiliquedevezelay.org Tél. : 03 86 33 22 14 (inscriptions possibles jusqu’au 10 juin)

