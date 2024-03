Pèlerinages des Mères de Famille (1er) Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, vendredi 10 mai 2024.

Pèlerinages des Mères de Famille (1er) Un pèlerinage fraternel, sur les pas de la sainte famille, pour un temps de ressourcement et de partage ! 10 – 12 mai Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-10T08:00:00+02:00 – 2024-05-10T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-12T00:00:00+02:00 – 2024-05-12T14:00:00+02:00

Trois jours de marche, de prière et de partage, pour arriver à Cotignac et confier toutes vos intentions de mère de famille…

Des groupes de mamans venus des 4 coins de France convergent, chacun sur leur route, vers les sanctuaires de Cotignac.

» C’est l’expérience « extraordinaire » de laisser ses habitudes, son confort (coucher à la belle-étoile, toilette de chat, pique-nique, ni gaz, ni électricité), de couper les cordons (dont celui du portable) pour aller à l’essentiel : invitation à vivre l’esprit de pauvreté.

À l’image de la Sainte Famille, c’est une école de vie dans la simplicité, la délicatesse, la charité et la prière. C’est la grande école de l’abandon et du silence. Nous venons pour recharger les batteries, pour demander, pour rendre grâce, pour faire le point, pour discerner, pour être consolée, conseillée, pour puiser à la Source, pour donner du temps à Dieu et porter les intentions confiées. »

Cette année, vous êtes invitées à vous laisser aimer par le Christ, en méditant pendant votre marche le verset proposé en 2 Corinthiens 12, 9 :

« Ma grâce te suffit ! »

Pour vous inscrire, contactez le groupe le plus proche des chez vous.

Ils seront répertoriés sur le site Internet à compté du 19 mars :

https://peledesmeres.wixsite.com/cotignac

Pour toute information ou pour créer un groupe, contactez :

peledesmerescotignac@gmail.com

Parlez-en autour de vous, n’hésitez pas à télécharger et diffuser

Messe de cloture dimanche 12 mai à 10h30

Les familles qui le souhaitent sont invitées à rejoindre les pèlerines pour cette messe de clôture. L’accès en voiture sera régulé pour des raisons de sécurité, toutes les consignes se trouvent sur le plan d’accès au sanctuaire.

pèlerinage mère de famille