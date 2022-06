« PELERINAGE ST MARTIN » Cambon-et-Salvergues Cambon-et-Salvergues Catégories d’évènement: Cambon-et-Salvergues

Hérault Cambon-et-Salvergues Les Pèlerins du secteur se rencontrent chaque année en début du mois d’Août pour célébrer Saint-Martin et partager un moment convivial « PELERINAGE ST MARTIN » Les Pèlerins du secteur se rencontrent chaque année en début du mois d’Août pour célébrer Saint-Martin et partager un moment convivial Cambon-et-Salvergues

