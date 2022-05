Pèlerinage Saint Ferréol Saint-Laurent-d’Olt Saint-Laurent-d'Olt Catégorie d’évènement: Saint-Laurent-d'Olt

Pèlerinage Saint Ferréol Saint-Laurent-d’Olt, 4 septembre 2022, Saint-Laurent-d'Olt. Pèlerinage Saint Ferréol St Ferreol Saint-Laurent-d’Olt

2022-09-04 – 2022-09-04

St Ferreol Saint-Laurent-d’Olt 12560 Saint-Laurent-d’Olt Le traditionnel pèlerinage à la chapelle de Saint-Ferréol, située sur la rive du Lot, aura lieu le dimanche 5 septembre.

Comme les autres année, la messe en occitan sera célébrée à 10h30 devant la chapelle.

À l’issue de celle-ci, un verre de l’amitié sera offert à tous les participants par l’association CAMABEZ.

Ce pèlerinage traditionnel se déroule à la chapelle St Ferréol, en bordure du Lot. Un rendez-vous incontournable dans un endroit magique !

