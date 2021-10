Pèlerinage pour la vie à la Basilique Châteauneuf-sur-Cher, 10 octobre 2021, Châteauneuf-sur-Cher.

Pèlerinage pour la vie à la Basilique 2021-10-10 09:30:00 – 2021-10-10 17:30:00

Châteauneuf-sur-Cher Cher Châteauneuf-sur-Cher

9h30: Accueil et présentation de l’association “Choisir la vie” (thème du Pèlerinage)

10h30: Messe suivie d’un repas tiré du sac

13h45: Marche et Prière

15h30: Table ronde suivie d’une bourse d’échange de graines et boutures par l’association «Abeilles et Semailles».

Cette journée organisée par le sanctuaire Notre Dame des enfants sera sous le patronage de sainte Jeanne Beretta Molla, femme médecin italienne. Prières, table ronde, conférence et bourse d’échange de graines et boutures rythmeront cette journée en la Basilique.

notre-dame.chateauneuf@diocese-bourges.org +33 2 48 60 60 11 https://www.diocese-bourges.org/paroisses/doyenne-du-boischaut-saint-amandois/paroisse-de-chateauneuf-sur-cher/activites-du-sanctuaire/pelerinage-pour-la-vie-2021

M.BARON

dernière mise à jour : 2021-09-28 par