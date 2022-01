Pèlerinage paroissial au Sacré-Cœur de Montmartre Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre Paris Catégorie d’évènement: Paris

La prochaine nuit d’adoration aura lieu **du vendredi 13 au samedi 14 novembre 2020.** Tout paroissien désirant vivre cette expérience très forte peut se joindre à ce groupe. **INFORMATION et INSCRIPTION auprès de M. Philippe SAUNER : 06 51 78 69 39** avant le 2 novembre 2020. Depuis plus de vingt ans, quelques habitués de notre paroisse se rassemblent deux fois par an dans la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 35 rue Chevallier-de-la-Barre, 75018 Paris Paris Paris

