Pélerinage paroissial à Sainte Anne d’Auray du **jeudi 26 mai au samedi 28 mai 2022** à Sainte Anne d’Auray. Sainte Anne est la patronne de notre église et notre pélerinage aura lieu le week-end de l’Ascension au sanctuaire breton. Pélerinage paroissial à Sainte Anne d’Auray Sainte Anne d’Auray Auray Auray Morbihan

