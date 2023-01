Pèlerinage Notre-Dame des Enfants Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher Catégories d’Évènement: Châteauneuf-sur-Cher

Pèlerinage Notre-Dame des Enfants Rue du Champ de Foire Châteauneuf-sur-Cher

2023-05-07 08:30:00 – 2023-05-07 17:00:00

Cher programme à venir… Un rendez-vous chaque année.

L’Archiconfrérie organise à la Basilique Notre–Dame des Enfants son pèlerinage de tous les enfants de Marie, sans distinction d’âge. Cette année la thématique est : « chez nous soyez reine ». +33 2 48 60 60 11 (c)Office de Tourisme

