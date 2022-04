Pèlerinage Notre-Dame des Enfants Châteauneuf-sur-Cher, 8 mai 2022, Châteauneuf-sur-Cher.

Pèlerinage Notre-Dame des Enfants Châteauneuf-sur-Cher

2022-05-08 – 2022-05-08

Châteauneuf-sur-Cher Cher Châteauneuf-sur-Cher

Il est possible de rejoindre le Pèlerinage de Châteauneuf-sur-Cher à vélo depuis l’Abbaye de Noirlac, sur inscription au 02 48 61 31 85.

08h30 : pèlerinage à vélo pour les jeunes à partir de 11 ans,

09h30 : pour les enfants et les familles,

15h00 : procession et messe l’après-midi, après le pique-nique dans le parc, en fin de journée, bénédiction des enfants par les évêques présents.

Un rendez-vous chaque année, et, cette fois, c’est le 151ème pèlerinage ! L’Archiconfrérie organise à la Basilique Notre –Dame des Enfants son pèlerinage de tous les enfants de Marie, sans distinction d’âge. Cette année la thématique est Ne crains pas … de prendre chez toi Marie.

+33 2 48 60 60 11 https://www.diocese-bourges.org/vivre-sa-foi/eclairer-et-nourrir-sa-foi/les-pelerinages-1/pelerinage-de-notre-dame-des-enfants

Châteauneuf-sur-Cher

