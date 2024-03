Pèlerinage nocturne à la bougie Église Saint-François-Xavier Paris, vendredi 22 mars 2024.

Pèlerinage nocturne à la bougie Dans 7 église parisiennes avec pour thème « Entre tes mains, je remets mon esprit », autour des 7 paroles du Christ en Croix. Vendredi 22 mars, 19h00 Église Saint-François-Xavier

https://www.sfx-paris.fr/event/pelerinage-des-7-eglises/

Le parcours, animé par Mgr Lefevre Pontalis et les jeunes proposera : temps de prière, d’enseignement avec le père Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain d’adoration et une messe à minuit à la bougie.

Ce chemin, d’une dizaine de km, est ouvert à tous les paroissiens.

A partir de 19h, dîner de carême dans le jardin du presbytère.

20h15 départ de SFX puis passage aux MEP, à Slauradrouault@gmail.comt Germain-des-Prés, à St Julien-le-Pauvre, à St Paul St Louis, à ND des Blancs Manteaux et à St Denys-du-saint-Sacrement.

Fin aux environs de 3h du matin.

Contact : lauradrouault@gmail.com

Inscriptions : https://my.weezevent.com/peledes7eglises

