Pèlerinage musical sur le pas de Marie Madeleine et des Saints de Provence
Place De l'Eglise Eglise des Stes Maries de la mer
Saintes-Maries-de-la-Mer

2022-03-27 10:00:00 – 16:00:00

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer Programme détaillé : 10h00 : Arrivée de la relique de Sainte Marie Madeleine 10h30 : Messe avec participation des tambourinaires – 14h30 : Conférence sur la Tradition des Saints de Provence – 15h30 : Concert par les Tambourinaires de Madaleno Pèlerinage musical sur les pas de Marie Madeleine et des Saints de Provence dans l’Église +33 4 90 97 80 25 Programme détaillé : 10h00 : Arrivée de la relique de Sainte Marie Madeleine 10h30 : Messe avec participation des tambourinaires – 14h30 : Conférence sur la Tradition des Saints de Provence – 15h30 : Concert par les Tambourinaires de Madaleno Place De l’Eglise Eglise des Stes Maries de la mer Saintes-Maries-de-la-Mer

