Pèlerinage mère-fille Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, samedi 4 mai 2024.

Pèlerinage mère-fille Mère / fille : un moment privilégié de prière et d’échange, à partager ! 4 et 5 mai Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T08:00:00+02:00 – 2024-05-04T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-05T00:00:00+02:00 – 2024-05-05T14:00:00+02:00

L’esprit :

Adapter le modèle existant du pèlerinage des mères de famille pour le vivre en binôme mère-fille et s’offrir un moment privilégié de partage, de prière et de fraternité, sous le regard du Seigneur et de la Sainte Famille.

Ce pèlerinage vers Cotignac, lieu saint, source de nombreuses grâces et conversions… s’adresse plutôt aux jeunes filles entre 14 et 18 ans.

Pour participer, vous pouvez créer un groupe avec votre paroisse ou rejoindre l’un des deux groupes existants, dans les deux cas, contactez Sara avant le 25 avril prochain : s.calamel@gmail.com

Le programme type :

Vous pouvez vous inspirer si vous souhaitez créer un groupe de votre côté et rejoindre la veillée du samedi soir.

Le groupe est accompagné par une sœur et un prêtre.

Samedi 4 mai

8h00 RDV à la messe des soeurs au monsatère du Thoronet

Après la messe, la marche en direction de Cotignac est ponctuée de temps de prière, d’enseignements, de marche silencieuse, de dialogue mère-fille et de temps d’échanges libres entre tous les participants, sous le signe de la fraternité et de la bienveillance.

Arrivée au sanctuaire prévue en fin d’après-midi (Nota : environ 6h de marche non sportive au total.)

Programme de la soirée :

Arrivée au sanctuaire : temps de prière dans l’église

Installation du bivouac et repas à St Maximilien Kolbe

Veillée de prière

22h00 Coucher en zone bivouac ou en salle (selon les conditions météorologiques)

Dimanche 5 mai

08h00 Petit-déjeuner

Départ pour Saint Joseph du Bessillon

11h00 Messe à Notre-Dame de Grâces

Un dernier pique-nique partagé tous ensemble nous permettra de terminer dans la joie ces deux jours d’échange.

Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

