Pèlerinage mère-fille Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 7 mai 2022, Cotignac.

Pèlerinage mère-fille

du samedi 7 mai au dimanche 8 mai à Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

_Ce pèlerinage mère-fille a été créé l’année dernière, il est encore tout nouveau !_ ### **L’esprit :** Adapter le modèle existant du pèlerinage des mères de famille pour le vivre en binôme mère-fille et s’offrir un moment privilégié de partage, de prière et de fraternité, sous le regard du Seigneur et de la Sainte Famille. **Cette année, nous vous proposons un pèlerinage mères-filles adolescentes (environ 13-18 ans) à Cotignac, lieu saint, source de nombreuses grâces et conversions…** Pour participer, vous pouvez créer un groupe avec votre paroisse ou rejoindre le groupe existant, dans les deux cas, contactez Agnès et Virgnie avant le 25 avril prochain : [[cotignacmeresfilles@gmail.com](mailto:cotignacmeresfilles@gmail.com)](mailto:cotignacmeresfilles@gmail.com) ### **Le programme :** Proposé par le groupe d’Agnès et Virginie. _Vous pouvez vous en inspirer si vous souhaitez créer un groupe de votre côté et rejoindre la veillée du samedi soir._ Nous serons accompagnées par une sœur et un prêtre sur le thème : **«Tu as du prix à mes yeux et je t’aime »** (Isaïe 43.4). Laissons nous donc aimer, mères et filles ensemble. ### Samedi 7 mai **8h00** RDV à la messe des soeurs du Thoronet Après la messe, la marche en direction de Cotignac est ponctuée de temps de prière, d’enseignements, de marche silencieuse, de dialogue mère-fille et de temps d’échanges libres entre tous les participants, sous le signe de la fraternité et de la bienveillance. Arrivée au sanctuaire prévue en fin d’après-midi (Nota : environ 6h de marche non sportive au total.) **Programme de la soirée :** Visite de l’église et prière Installation du bivouac et repas à St Maximilien Kolbe Veillée de prière **22h00** Coucher en zone bivouac ou en salle (selon les conditions météorologiques) ### Dimanche 8 mai **08h00** Petit-déjeuner Départ pour Saint Joseph du Bessillon **11h00** Messe à Notre-Dame de Grâces Un dernier pique-nique partagé tous ensemble nous permettra de terminer dans la joie ces deux jours d’échange.

Mère / fille : un moment privilégié de prière et d’échange, à partager !

Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac Var



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T08:30:00 2022-05-07T23:59:00;2022-05-08T00:00:00 2022-05-08T14:00:00