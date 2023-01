Pèlerinage le Fraternel Lourdes Lourdes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées Pendant 5 jours, près de 10.000 jeunes lycéens des huit diocèses franciliens se rassemblent à Lourdes du 23 au 28 avril 2023 dans le cadre du pèlerinage « le Fraternel ». « Le Frat » est un pèlerinage voulu par les évêques d’Ile-de-France. Il a lieu tous les 2 ans à Lourdes et symbolise le dynamisme de la jeunesse chrétienne. Cette année 2023, il se déroulera du 23 au 28 avril. Durant le rassemblement, des temps pour découvrir Lourdes, son message et la vie de Bernadette sont au programme. Informations et programme à venir ou via les coordonnées ci-dessous. +33 5 62 42 20 08 https://frat.org/ LOURDES 1 avenue Monseigneur Théas Lourdes

