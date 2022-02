Pèlerinage International de l’Ordre de Malte Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes

Pèlerinage International de l’Ordre de Malte Lourdes, 29 avril 2022, Lourdes. Pèlerinage International de l’Ordre de Malte LOURDES 1 avenue Monseigneur Théas Lourdes

2022-04-29 – 2022-05-03 LOURDES 1 avenue Monseigneur Théas

Lourdes Hautes-Pyrénées Lourdes Aujourd’hui encore, l’Ordre de Malte demeure fidèle à ses principes fondateurs que résume la devise : « Protection de la foi et service des pauvres ». Ces principes se concrétisent par le travail bénévole effectué par les Chevaliers et les Dames de l’Ordre dans le domaine de l’aide humanitaire et médico-sociale. L’Ordre exerce sa vocation dans plus de 120 pays à travers le monde. Le pèlerinage rassemble 44 nationalités des 5 continents. Du 29 avril au 3 mai 2022, les fidèles se rassembleront autour du Pèlerinage International à Lourdes. Organisation et programme du pèlerinage à venir. Le Pèlerinage International de l’Ordre de Malte aura lieu du 29 avril au 3 mai 2022 dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. +33 5 62 42 78 78 http://www.ordredemaltefrance.org/fr/ Aujourd’hui encore, l’Ordre de Malte demeure fidèle à ses principes fondateurs que résume la devise : « Protection de la foi et service des pauvres ». Ces principes se concrétisent par le travail bénévole effectué par les Chevaliers et les Dames de l’Ordre dans le domaine de l’aide humanitaire et médico-sociale. L’Ordre exerce sa vocation dans plus de 120 pays à travers le monde. Le pèlerinage rassemble 44 nationalités des 5 continents. Du 29 avril au 3 mai 2022, les fidèles se rassembleront autour du Pèlerinage International à Lourdes. Organisation et programme du pèlerinage à venir. LOURDES 1 avenue Monseigneur Théas Lourdes

dernière mise à jour : 2022-02-09 par OT de Lourdes|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lourdes Autres Lieu Lourdes Adresse LOURDES 1 avenue Monseigneur Théas Ville Lourdes lieuville LOURDES 1 avenue Monseigneur Théas Lourdes Departement Hautes-Pyrénées

Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lourdes/

Pèlerinage International de l’Ordre de Malte Lourdes 2022-04-29 was last modified: by Pèlerinage International de l’Ordre de Malte Lourdes Lourdes 29 avril 2022 Hautes-Pyrénées Lourdes

Lourdes Hautes-Pyrénées