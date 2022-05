PÉLERINAGE ERMITAGE SAINT ÉTIENNE Saint-Nazaire-de-Ladarez Saint-Nazaire-de-Ladarez Catégories d’évènement: Hérault

2022-06-06 – 2022-06-06

Rassemblement à 9h30 devant l'Église de Saint-Nazaire de Ladarez. Office à l'Hermitage à 11h00. Repas tiré du sac pour ceux qui le souhaitent. Feux inerdits !! (possibilité de se rendre au pied de l'Ermitage en voiture par la piste) 5km environ. Attention de ne pas bloquer sur le chemin lors du stationnement.

