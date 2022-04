Pèlerinage « en vue de la canonisation de Charles de Foucauld » Église Saint-Luc Catégorie d’évènement: Paris

Église Saint-Luc, le samedi 7 mai à 10:00

le samedi 7 mai 10h30 : arrivée à Saint-Augustin et visite de l’église 11h00 : Conférence du Père Xavier Lefebvre « Charles de Foucauld âme indomptable » ? 12h00 : messe en l’honneur du bienheureux Charles de Foucauld 13h00 : déjeuner tiré du sac (dans une salle de l’église ou dans le square Marcel Pagnol) avec les paroisses Saint-Jacques-Saint-Christophe et Saint-Luc, vers Saint-Augustin Église Saint-Luc 80 rue de l’Ourcq, 75019 Paris Quartier de la Villette Paris

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T14:30:00

