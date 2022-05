Pèlerinage en Sardaigne archipel des Madalena Conca Verde Catégorie d’évènement: Conca Verde

Pèlerinage en Sardaigne

du samedi 17 septembre au dimanche 2 octobre

**Du 17 septembre au 2 octobre** Le thème : Etre disciple missionnaire à la suite de Sainte Marie-Madeleine. Nous embarquons pour 15 jours sur la côte Nord Est de la Sardaigne, pour partir à l’aventure en mer, se reposer en Dieu et vivre de belles rencontres ! Avec une flotille de 3 bateaux, accompagnés par les frères de la communauté Saint Jean, nous partirons de Portisco en passant par le Sud de la Corse et l’archipel des Madalena, où nous attendra Sainte Marie Madeleine. **Pour qui ? ?** Débutant ou marin confirmé, entre 20 et 35 ans. **Prix :** reste à venir (le vol en avion sera compris). Inscriptions à venir.

